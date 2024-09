Urgencia en reforma judicial es el ‘peor enemigo’ del turismo: CNET

Empresarios del sector turístico han manifestado su preocupación respecto a la reforma judicial que se discutirá en las comisiones del Senado el domingo, antes de su presentación en el Pleno la semana siguiente.

Temen que esta reforma tenga un impacto negativo en las inversiones extranjeras en el sector, que son cruciales para su desarrollo y estabilidad.

"Ha habido organismos que han levantado la mano; el mismo gobierno de Estados Unidos. Pensamos que es uno de los temas en los que se debería profundizar y no tomarlo con prisa", agregó.

En conferencia de prensa para dar a conocer un balance del sector turismo al cierre del sexenio, Asuaga afirmó que el freno a las inversiones en el sector podría darse en cuanto comience a implementarse la reforma al Poder Judicial y las transnacionales turísticas las desvíen hacia mercados que tengan mayor seguridad física y jurídica.

"Es temprano todavía para saber si se han frenado inversiones. En el Consejo Nacional Empresarial Turístico hemos manifestado que la prisa con la que se está haciendo y la profundidad con la que se está haciendo, sin escuchar otras voces, no es la correcta".

Abundó que el siguiente gobierno también tendrá el enorme reto de reposicionar al país como destino internacional, toda vez que otros países han seguido avanzando de forma más acelerada en atraer turistas extranjeros, mientras que México sigue sin una política de promoción turística estructurada y con suficientes fondos para mantenerse constante.

"La falta de promoción es algo que ha afectado mucho al turismo; no debemos verla sólo como fortalecimiento de la marca México, sino como mecanismos para la contención de crisis y para relaciones públicas. Estamos conscientes de que no regresará un Consejo de Promoción Turística (CPTM), pero es necesario tener un mecanismo de promoción orgánico", consideró.

Refirió que hasta antes de la desaparición del CPTM, con el Derecho de Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas (DNR), la contribución que deben pagar los extranjeros al ingresar a territorio nacional cuyo motivo de viaje sea turismo, negocios y otros, tanto por vía aérea como marítima y terrestre, se tenían recursos constantes para atender los retos de la promoción de los destinos del país.