Ursula von der Leyen es reelecta como presidenta de la Comisión Europea

Este jueves 18 de julio, Ursula von der Leyen fue reelegida por el Parlamento Europeo para un segundo mandato de cinco años como presidenta de la Comisión Europea.

La exministra de defensa alemana recibió el respaldo de 401 eurodiputados en una cámara de 720 escaños, asegurando la continuidad de su liderazgo en la Unión Europea.

Von der Leyen, quien asumió el cargo por primera vez en 2019, ha enfrentado múltiples desafíos durante su mandato, incluyendo la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania. En su discurso previo a la votación, destacó la importancia de un liderazgo fuerte y unido en tiempos de crisis y polarización, comprometiéndose a ser una líder para toda Europa.

5 more years. I can’t begin to express how grateful I am for the trust of all MEPs that voted for me. pic.twitter.com/d9n3yfIVtS

La presidenta de la Comisión Europea presentó una ambiciosa hoja de ruta para su próximo periodo, con varias propuestas clave para abordar las crisis actuales y futuras. Entre las más destacadas se encuentran:

Von der Leyen planea nombrar un comisario para el Mediterráneo, con responsabilidades que abarcarán desde inversiones y asociaciones con los países de la región, hasta la estabilidad económica, la creación de empleo, la energía, la seguridad y la migración.

We'll stay the course on the #EUGreenDeal and the goals we set for 2030 and 2050.



We will now focus on implementation & investment.



I'll put forward a Clean Industrial Deal in the first 100 days.



To invest in infrastructure & industry, especially in energy intensive sectors. pic.twitter.com/6xmXjNmsEM