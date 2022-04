Usuarios relacionan Caso Debanhi con el caso Elisa Lam en Hotel Cecil

Durante la noche del jueves 21 de abril, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Hotel Nueva Castilla, donde desapareció la madrugada del pasado 9 de abril la joven Debanhi Susana Escobar.

Dicho operativo está relacionado con la desaparición de la estudiante de 18 años de edad, ya que se están verificando indicios y por protocolo se notificó a su familia de este hallazgo.

En el caso de Debanhi Escobar, el subsecretario de seguridad pública federal, Ricardo Mejia Berdeja informó que ya se rescató el cuerpo de una mujer que se encontraba al interior de una cisterna del Hotel Nueva Castilla, como señas particulares el cuerpo portaba un crucifijo, que presuntamente corresponden a la joven, pero esperan los estudios para confirmar la identidad.

Hasta el momento fuentes relacionadas con el caso y medios nacionales indicaron que alrededor de las 10:00 de la mañana de este viernes, tras el hallazgo del cuerpo un femenino, retiraron el operativo del Hotel Nueva Castilla.

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, joven de 18 años de edad, desapareció desde el sábado 9 de abril luego de haber estado en un lugar para eventos en Monterrey. Debanhi Susana desapareció el pasado sábado 9 de abril y su caso llamó la atención no sólo en Nuevo León, sino en todo México.

Después del hallazgo del cuerpo en el motel, Mario Escobar padre de la joven aseguró que el cuerpo que se encontró en la cisterna abandonada a metros del motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, es el Debanhi Susana Escobar.