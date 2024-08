Ven ‘prematuro’ evaluar riesgos de la reforma judicial para las Pymes

Javier Cepeda, vicepresidente de Desarrollo Tecnológico en Materia Fiscal para las Pymes de la Concanaco Servytur, señaló que todavía es prematuro evaluar los posibles riesgos que la reforma judicial podría representar para el comercio, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Cepeda destacó que, hasta el momento, no se han definido con claridad las nuevas ‘reglas del juego’.

Cepeda explicó que se está generando incertidumbre porque aún no se determinan cuáles son las reglas de operación, por lo que se tiene que esperar a septiembre para comenzar a plantear cuáles son los puntos negativos y positivos.

"Incluso hoy por hoy no tenemos las reglas claras de cuál va a ser el cómo se va a operar, a través de qué mecanismos, quiénes van a poder participar, si van a tener que cumplir ciertos requisitos para poderse postular, esa parte no la sabemos y podríamos incluso solamente especular. Lo que es una realidad es que en México sí se requiere una reforma al Poder Judicial, esa es una realidad", agregó.

"La reforma al Poder Judicial en este momento es el foco rojo en todos lados porque genera incertidumbre porque incluso ni siquiera nosotros mismos no sabemos cuáles van a ser las reglas de operación de esa reforma", explicó Cepeda.

Aseguró que actualmente el riesgo más próximo es la incertidumbre pues esto puede generar una indecisión en los mercados, sin embargo afirma que la inversión en México no se va a ir y sólo es cuestión de tiempo para esperar.

"El principal riesgo ahorita es no conocer cuál es el cambio específico que se va llevar a cabo, o sea, el mayor riesgo, ahorita es precisamente la incertidumbre y la incertidumbre en este caso genera un movimiento en los mercados, en las bolsas, en la economía”.