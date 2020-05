¿Reprogramo pronto mi viaje o me espero más tiempo?, la duda de viajeros

Ciudad de México.- Las aerolíneas del País han empezado a reactivar vuelos para el resto del año en medio de la pandemia por el Covid-19, pero en los pasajeros reina la incertidumbre de que realmente se realicen por restricciones de autoridades y capacidad de las empresas o que no vean condiciones para hacerlo.

"Yo te diría que la palabra en esto es incertidumbre. Es muy incierto que vayamos a viajar y estoy un poco desconfiada de varias cosas", comentó Maribel López, quien reprogramó su viaje a Nueva York, Estados Unidos, para noviembre próximo.

Ella se casó en enero y en marzo pasado celebraría su luna de miel en esta ciudad, pero por la pandemia decidió reprogramar su vuelo con Interjet.

Como la aerolínea no ofrece reembolsos, la pareja cambió la fecha y ahora esperan viajar en noviembre, pero ella teme que eso no ocurra si la cuarentena se extiende en México o Estados Unidos o que la situación financiera de Interjet le impida volar.

"También estamos con el rollo de la quiebra de Interjet, pensamos que capaz ya no alcanzamos ni a volar", mencionó López, que a través de redes sociales se ha enterado de que la aerolínea presuntamente tiene graves problemas financieros.

Melisa viajaría en marzo a Boston, pero la pandemia frustró sus planes y en su caso ni siquiera tiene nuevo vuelo programado.

Ella compró su vuelo redondo en Despegar.com y, hasta ahora, únicamente le han dicho que están revisando su caso para darle una nueva fecha posible.

Asimismo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) señaló recientemente que la confianza de los pasajeros sufrirá un doble golpe incluso después de que se contenga la pandemia, por preocupaciones económicas personales ante una recesión inminente y sobre la seguridad de los viajes.

Además, en una encuesta que realizó a pasajeros, encontró que 40 por ciento podría esperar seis meses o más para volver a viajar.

Lucero quería ir a Noruega este año, pero canceló su plan.

"Me encantaría viajar este año, si las cosas mejoraran para diciembre, pero no lo creo. (..) Me parece que es muy arriesgado todavía. Será hasta 2021 que reconsidere viajar", dijo.

Además, en su trabajo le redujeron temporalmente el sueldo por la pandemia, por lo que tuvo que disponer de los ahorros que tenía para ese viaje.

"Ahora un viaje se ve más lejano, porque priorizas la comida, despensa, gastos", dijo.

Hyann Olvera, que solía viajar en avión cinco veces al año, tiene programado un vuelo a Cancún con Volaris en agosto próximo y no sabe si lo hará.

"No te puedo decir sí me voy a ir o no me voy a ir, ahorita el estatus de ese viaje está pendiente. Todavía no tengo la certeza de qué es lo que va a pasar, cómo vamos a estar".

Su decisión final dependerá de lo que se informe sobre la pandemia y si no ve condiciones, reprogramará el viaje.

También tenía pensado ir este año a Hawai, Estado Unidos, pero lo descartó porque no le parece buena idea porque el país vecino es el que más casos de Covid-19 a nivel mundial.