Hace aproximadamente un mes, la cuenta del expresidente Vicente Fox Quesada en la plataforma X (antes Twitter) fue suspendida tras comentarios polémicos que publicó, sin embargo, recientemente ha sido restablecida.

La cuenta, que originalmente fue abierta en 2010 y contaba con casi un millón y medio de seguidores, desapareció el 25 de noviembre luego de los comentarios del expresidente dirigidos a Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León y actual precandidata de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Monterrey.

En dichos comentarios, Fox la calificó como "dama de compañía".

Desde esa fecha, aquellas personas que intentaran buscar la cuenta en X (antes Twitter) del exmandatario, se encontraban con la leyenda "no existe", la cual aparece cuando una cuenta ha sido eliminada por el usuario.

En declaraciones al medio nacional Reforma a principios de diciembre, Vicente Fox Quesada expresó su determinación de "recuperar su voz en las redes".

"Me siento como un cazador sin escopeta. De manera artera me cortan o me desaparecen el Twitter (ahora X), que es un instrumento que yo uso mucho. Estamos averiguando de dónde vino eso, quién fue, por qué lo hizo", afirmó.

-¿Ya entraron en contacto con la gente de X? , se le preguntó.

"Con todos, con todos. Estamos empeñados en aclarar. Ahora, la única duda que quedó de todo esto es la propia declaración de Samuel, que habla de que su compadre, Elon Musk, y que dice que él le ayudó a esto, sin ser más específico, pero es una buena clave..., él puede ser el culpable número uno".