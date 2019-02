VIDEO: Diputada tiene altercado con Fernández Noroña

Agencias

México.- El diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña tuvo un altercado con la diputada local del PAN, Elsa Méndez, a la salida de un evento.

La diputa del PAN acusó a Fernández Noroña de no querer escuchar todos los puntos de vista respecto al derecho a la vida y la familia.

"Usted tiene la obligación de escuchar a todo el público", le dijo la diputada local; sin embargo, Noroña aseguró que ella era la que le faltaba al respeto al gritarle y le pidió que le baje el tono en repetidas ocasiones.

La confrontación se dio porque el grupo Frente Nacional por la Familia, que está en contra del aborto, acudió a San Lázaro para ofrecer una conferencia de prensa para promover un parlamento abierto en favor de la familia.

Fue ahí cuando Noroña, la diputada y un miembro del grupo discutieron, según informa Nación321.

El asunto subió de tono cuando Noroña dijo que no era su obligación escucharlos y otra persona se acercó a Noroña y le dijo: sí es su obligación.

"No me grites, no me grites, no me tratan con respeto, no sean descorteses y quieran imponernos un punto de vista moral" , dijo Noroña.

Finalmente, Noroña se alejó y dijo que estaba a favor de las mujeres, de la vida y del respeto. Sin embargo, alguien gritó a Noroña que debe respetar a los niños, a lo que el diputado revira: ¡cual niños, se llaman fetos!

El diputado respondió a la diputa del PAN con un tweet.

Otra panista que se hace pasar por “sociedad civil” para provocar y agredir a quienes piensan diferente a ella. pic.twitter.com/UHYiYzsYRj — Fernández Noroña (@fernandeznorona) 26 de febrero de 2019

Elsa Méndez es promotora de los derechos de la vida y ha hecho público que no está a favor del aborto y por ello se sumó al colectivo Ola Celeste.