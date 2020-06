AMLO pide no proteger a delincuentes tras hechos violentos en Guanajuato

MÉXICO.- Luego que el sábado se desató la violencia y se reportó que fueron quemados más de 30 locales y autos tras un operativo federal y estatal en Guanajuato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no proteger a los grupos de la delincuencia organizada.

"Aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente, para que no se proteja a la delincuencia, antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingresos, porque el Gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el Gobierno está atendiendo las demandas del pueblo.





"No hay ninguna justificación para decir voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia, porque me está entregando despensas, voy a hacer base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir, no se metan en eso. Hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades, a todos los pueblos", afirmó en conferencia.