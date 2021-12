¡Vivos los queremos! Colectivos de Guanajuato llevan “fosas” al Palacio Nacional

Este lunes tres grupos provenientes de Guanajuato se manifestaron en el Palacio Nacional, exigiendo hablar con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y recibir ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos.

Hasta Encontrarte, Una Luz en mi camino y Una promesa por cumplir fueron las tres colectivas que se manifestaron a través de una cruda escenografía, en donde representaron más de 176 fosas clandestinas encontradas en Guanajuato durante el actual gobierno.

Hasta el último lugar que se tenga que ir se irá, para encontrarlos, en la búsqueda se camina sin importar el riesgo, se pide ayuda, se tocan puertas y se da voz a los que no están porque NO SE FUERON SE LOS LLEVARON pic.twitter.com/blnfJx3g0Z

De acuerdo con el comunicado de “Hasta Encontrarte” apunta que el motivo de esta manifestación es a raíz el cansancio de “pedir audiencias a oídos sordos”.

Lo que principalmente piden las colectivas es lo siguiente:

Una audiencia pública para exponer sus necesidades y demandas; que López Obrador reconozca la crisis que se vive en Guanajuato es también responsabilidad del gobierno, pues su estrategia de la seguridad militarizada y de combate huachicol ha tenido como consecuencia el aumento de la violencia en el estado.

Si @lopezobrador_ no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores o gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos queremos abrazarlos. #LaAusenciaSeSiente pic.twitter.com/kwya7UxhUc

A través de Facebook “Hasta Encontrarte” transmitió en vivo, ahí se podía observar decenas de personas exigiendo justicia al grito de “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

“Andrés, estoy esperando a mi hijo desaparecido el 18 de marzo del 2019. Para mí se acabaron festejos, cuando ustedes están sentados en una cena de navidad; yo estoy gritando, llorando, porque me falta uno, me falta un pedazo de mi corazón… No quiero seguir viviendo con esta incertidumbre. ¡Quiero a mi hijo! ¿Por qué las autoridades no me ayudan?” gritaba una madre