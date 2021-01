Voy a estar bien gracias a ustedes: AMLO en su reaparición

Ciudad de México.- Tras cinco días en confinamiento, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video desde Palacio Nacional.

"Ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo", dijo.

"Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes (...) he estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos y muy pendiente en particular de la pandemia, estamos procurando que continué la misma estrategia, fortalecerla, que consiste desde el principio en que a nadie le falte una cama y que no les faltan médicos".

El Mandatario federal aseguró que las circunstancias no han rebasado a su Gobierno.

"Hemos podido atender a todos y hemos estado también resolviendo el acopio, contar con las vacunas, al final eso es lo más importante, lo que va a poder darnos seguridad de que está terrible enfermedad no va a seguir causando daños".

“Voy a salir bien gracias a ustedes, al Creador y a la ciencia, remató en su discurso improvisado.

