Yunes responde al rechazo en Morena y justifica su afiliación

Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz, ha decidido mantenerse dentro de Morena, a pesar del rechazo que ha generado su afiliación al partido, especialmente por parte de la gobernadora veracruzana Rocío Nahle y otros militantes del morenismo en la región.

Ante las críticas que han surgido, el exmiembro del PAN defendió su decisión y acusó de injustas las protestas en su contra, destacando su apoyo a diversas reformas clave del gobierno federal.

🔴🙃 YUNES RESPONDE A CRÍTICAS POR SU AFILIACIÓN A MORENA: "NO ME INSCRIBÍ PARA MOLESTAR A NADIE" 🗳️🤷‍♂️



Tras las críticas de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, sobre su ingreso a Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez defendió su decisión:



