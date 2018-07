Donan 210 mil dólares al abuelo mexicano brutalmente golpeado

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- En los últimos cuatro días se recaudaron más de 210 mil dólares en donativos para ayudar en los gastos médicos y para la recuperación de Rodolfo Rodríguez, un mexicano de 91 años, atacado la semana pasada por un grupo de personas al sur de este condado de California.

El ataque, registrado el pasado 4 de julio en Willowbrook, un suburbio del sur de Los Ángeles, fue tan brutal que Rodríguez no pudo caminar tras la agresión, que le dejo múltiples lesiones, incluyendo fractura de pómulo, costillas rotas y heridas en la cabeza y cuello.

De acuerdo con información de Vanguardia, el nieto de Rodríguez, Erick Mendoza, abrió una página en GoFundMe, el sitio de Internet especializado en campañas de recaudación de fondos, para solicitar ayuda para el tratamiento y recuperación de su abuelo con la meta inicial de juntar 15 mil dólares.

La meta fue superada en pocas horas y para la tarde de este martes, más de siete mil 500 personas habían contribuido un total de 211 mil 932 dólares.

Mendoza, dijo en una de las múltiples entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación tras el ataque, que su abuelo es originario del estado mexicano de Michoacán y había viajado a California para visitar a su familia en Willowbrook.

El nieto relató que su abuelo acostumbra a hacer este viaje aproximadamente dos veces al año y cuando se encuentra de visita suele dar un paseo por el vecindario todos los días después del almuerzo. "Todos en el vecindario ya lo conocen", dijo Mendoza.

Postrado en una cama reclinable en la casa de la familia, Rodríguez relató a la estación de televisión KTLA que caminaba hacia un parque cercano el pasado miércoles cuando pasó junto a una mujer y una niña. Sin previo aviso, la mujer lo agredió, golpeándolo con un bloque de cemento y azuzando a un grupo de hombres para que lo golpearan.

Ni siquiera me topé con su hijita", dijo Rodríguez. "Acababa de pasarla y ella me empujó y me golpeó hasta que terminó".

La policía está buscando a "una sospechosa y entre tres y cuatro sospechosos" en el asalto, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles en un comunicado la noche del lunes.

Las autoridades no saben en este momento si se utilizaron armas o cuál podría haber sido el motivo, según el comunicado.