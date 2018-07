‘¡Regresa a tu país!’ Dan golpiza a abuelito mexicano en EU

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- Un anciano mexicano de 92 años fue golpeado brutalmente por una mujer y varios sujetos cuando se desplazaba por el condado de Willowbrook, en Los Ángeles, Estados Unidos; según medios de la Unión Americana, los agresores insultaron al adulto mayor y le gritaron “regresa a tu país”.

De acuerdo con el diario The Sacramento Bee, la agresión contra Rodolfo Rodríguez tuvo lugar alrededor de las 20:00 horas del pasado 4 de julio, luego de que el hombre chocó con un menor de edad, al desplazarse por la banqueta.

Dicho sitio web detalló que, según la policía local, la madre del niño empujó al adulto mayor, lo tiro y después golpeo en la cara con un ladrillo. Por si fuera poco, cuatro sujetos arribaron al lugar y patearon al anciano. “Vuelve a tu país, por qué estás aquí; cosas malas”, gritó la mujer al adulto mayor.

Una mujer que pasó por el lugar grabó el estado en el que quedó el hombre y lo asistió. “Y pa’ saber qué cabrones fueron”, dice el anciano en la grabación. “Todos los que estaban ahí en la esquina”, responde la mujer que graba el video. “Ahí se fueron con todo y la vieja pa´arriba”, agrega el adulto mayor.

“Aquí viven en los apartamentos, pero dieron la vuelta ahí en la esquina”, detalla la mujer.

A 92-year-old grandfather visiting L.A. from Mexico is viciously attacked by a woman with a brick while walking in a Willowbrook neighborhood a witness who intervened says she snapped a photo of the woman and that she was yelling “Go back to Mexico” to the man pic.twitter.com/EDFWFKrHCm