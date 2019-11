Avión sufre incendio en el aire ¡con 360 pasajeros a bordo!

Notimex

LOS ÁNGELES, EU.- Un Boeing 777 de Philippines Airlines, con 360 personas a bordo, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles, California, después de que uno de sus motores se incendiara.

El vuelo PR113 de la compañía Philippines Airlines tuvo que regresar este jueves al aeropuerto angelino debido al fallo de un motor en pleno vuelo minutos después del despegue, informó la cadena CNN que mostró el vídeo de uno de los pasajeros en el momento del incidente.

Adam Taylor, uno de los pasajeros del vuelo internacional con destino a Manila, Filipinas, grabó el momento en que las llamas salían disparadas del motor del avión justo debajo del ala derecha. La aeronave tuvo que regresar y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles, precisó CNN.

VIDEO: Philippine Airlines #PR113 Los Angeles LAX to Manila (Boeing 777-300ER RP-C7775) declared 'Mayday' after departing Runway 25R at 1150PST (1950UTC) today due to starboard engine failure, with 'loud bangs' heard from the ground.



Source: ABCNews pic.twitter.com/3JOr1nUc4N