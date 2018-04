Autobús escolar es embestido por tren en India: hay 13 muertos

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un accidente entre un autobús escolar y un tren en un cruce ferroviario ha dejado al menos 13 niños muertos. Otros ocho pequeños resultaron de gravedad. Los hechos sucedieron en el estado indio de Uttar Pradesh, el transporte escolar fue alcanzado por el tren cuando presuntamente el conductor circulaba distraído.

De acuerdo con el portal Excélsior, el accidente se registró esta mañana, poco después de las 07:30 horas locales (02:00 GMT) en un cruce de trenes del distrito de Kushinagar, cuando el conductor del vehículo escolar, quien también murió, ignoró la señal de un guardia ferroviario para detenerse.

Informes no confirmados señalaron que el conductor del transporte escolar estaba escuchando música con auriculares, cuando ocurrió el incidente, por lo que nunca se enteró de la señal de alto, según un reporte de la edición electrónica del diario The Times of India.

Un oficial de Policía local informó que el autobús escolar llevaba más de una veintena de niños de la escuela pública “Divine” en el distrito de Dudhi Bazar, con edades entre los cuatro y 12 años de edad, mientras que el tren de pasajeros, con matrícula 55075, venía de Sivan a Gorakhpur.

Sanjay Yadav, funcionario del sistema de ferrocarriles afirmó que un guardia ferroviario que estaba en el paso a nivel, que no tenía vallas, hizo una señal al vehículo para que parase, pero el conductor lo ignoró e impactó contra el tren.

Sin embargo, lugareños que fueron testigos del accidente señalaron que el autobús escolar aceleró para pasar el cruce ferroviario, pero de repente el vehículo se detuvo cerca de la línea de ferrocarril, instantes antes de que ocurriera el accidente.