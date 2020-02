Vanessa Bryant demanda al dueño del helicóptero en el que murió Kobe

LOS ANGELES.- La viuda de Kobe Bryant demandó el lunes al dueño del helicóptero que se estrelló en la niebla y mató a la ex estrella de Los Angeles Lakers y a su hija de 13 años el mes pasado.

La demanda por homicidio culposo presentada por Vanessa Bryant en el Tribunal Superior de Los Ángeles dijo que el piloto, Ara Zobayan, fue descuidado y negligente al volar en condiciones nubladas el 26 de enero y debería haber abortado el vuelo.

El piloto Ara Zobayan estaba entre las nueve personas muertas en el accidente.

La demanda nombra a Island Express Helicopters Inc. y también se dirige al representante legal de Zobayan, que aparece solo como "Doe 1" hasta que se pueda determinar un nombre.

La viuda de Kobe Bryant acusa ocho formas de negligencia

La demanda de Vanessa Bryant afirma que Zobayan fue negligente en ocho formas diferentes, incluyendo no evaluar adecuadamente el clima, volar en condiciones para las que no estaba autorizado y no controlar el helicóptero.

(Group 3 Aviation vía AP, Archivo)

La demanda se presentó como un servicio conmemorativo público para Kobe Bryant, su hija y todas las víctimas, incluido Zobayan.

Las llamadas a Island Express en busca de comentarios no fueron respondidas y su correo de voz estaba lleno.

Continúan las investigaciones sobre el accidente

La compañía emitió un comunicado el 30 de enero en su sitio web diciendo que el choque provocó la suspensión del servicio hasta que fuera apropiado para el personal y los clientes.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando la causa del accidente en una colina en Calabasas, en las afueras del condado de Los Ángeles.

Este lunes también se rindió un homenaje al basquetbolista, mismo que inició apenas horas después de que Vanessa presentara la demanda por homicidio por negligencia.