Adelanta la NASA caminata espacial exclusiva de mujeres

ESTADOS UNIDOS.- La NASA adelantó la fecha de la primera caminata espacial sólo de mujeres, debido a una falla técnica en la Estación Espacial Internacional. Christina Koch y Jessica Meir saldrán al espacio el jueves o el viernes en vez del lunes, a fin de poder lidiar con el problema. Será la primera caminata espacial exclusivamente de mujeres, tras más de medio siglo de hazañas similares.

Un control de baterías dejó de funcionar el fin de semana y por ello le fecha de la caminata espacial fue adelantada, dijeron directivos de la NASA el lunes. Las mujeres reemplazarán el dispositivo averiado en vez de colocar baterías nuevas, que era su misión original.

La semana pasada, otros astronautas realizaron dos caminatas espaciales a fin de reemplazar unas baterías viejas, necesarias para dar potencia a los paneles de energía solar. Faltan otras tres caminatas espaciales para que concluya la tarea de reemplazar las baterías. La próxima iba a ser el miércoles, pero ha sido cancelada.

Cada una de las baterías de litio necesita una válvula para regular la cantidad de electricidad que entra y sale. Una de esas válvulas no funcionó el viernes por la noche y por ende una de las tres baterías recién instaladas no se encendió. El reemplazo de esas válvulas es una tarea básica para la cual todos los astronautas están entrenados, dijeron empleados de la NASA.

El laboratorio espacial y sus seis ocupantes no corren peligro alguno, y los experimentos científicos no se vieron afectados, dijo la NASA. La NASA tenía originalmente programada una caminata espacial de sólo mujeres para inicios de este año, pero tuvo que cancelarla porque no estuvieron listos los trajes espaciales. Koch ayudó con el ensamblaje de unos de los trajes en el ínterin.

“¡Qué bueno que tenemos cuatros expertos caminantes espaciales a bordo para realizar esta difícil tarea, son lo mejor!” tuiteó la astronauta Anne McClain, quien hubiera realizado el paseo con Koch en marzo si no hubiera surgido el percance con los trajes espaciales.

Desde la primera caminata espacial en 1965, 227 personas han deambulado por el espacio fuera de sus naves o cápsulas, y de ellas sólo 14 han sido mujeres. Todas menos una han sido estadounidenses.