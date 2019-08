Habló la astronauta acusada por su esposa de robarle

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La astronauta Anne McClain, que pasó 203 días en el espacio a principios de este año, está acusada por robo de identidad y acceso indebido a registros financieros privados de su ex esposa desde la Estación Espacial Internacional (ISS).

La agente de la institución espacial se separó de Summer Worden, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el año pasado, y actualmente se encuentra llevando el proceso legal, que incluye la disputa por la custodia de su hijo.

McClain, que regresó a la Tierra en junio tras una misión de más de seis meses en la ISS, ganó fama por ser una de las dos mujeres elegidas para la primer caminata espacial de mujeres en la NASA; proyecto que finalmente se canceló. Según Worden, fue durante su tiempo a bordo de la ISS que accedió a sus cuentas bancarias sin su permiso.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.