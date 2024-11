África enfrenta crisis por nueva cepa de mpox con escasos recursos

África enfrenta una alarmante crisis sanitaria con la propagación de una nueva cepa de mpox, antes conocida como viruela del mono, que ya ha dejado 18,737 casos sospechosos o confirmados en lo que va del año.

La situación se agrava por la falta de recursos financieros y vacunas para frenar el avance de esta enfermedad, que está afectando especialmente a la República Democrática del Congo (RDC).

WATCH: From tensions over Ethiopia's $1 billion international bond to efforts to get vaccines amid an outbreak of mpox, here's what's been making the business headlines in sub-Saharan Africa this week pic.twitter.com/Ljn6W1TYtB