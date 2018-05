En nombre de Alá comete un atentado en París

Agencia

París.- Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas graves, durante un ataque perpetrado en el centro de París por un hombre armado con un cuchillo, quien ha sido abatido por las fuerzas del orden, según ha confirmado la policía. La agresión ha sido perpetrada en el distrito dos de la capital francesa, en la zona de Ópera Garnier, un área muy concurrida porque hay varios teatros y numerosos bares y restaurantes.

El ataque se ha producido sobre las diez de la noche, cuando un hombre armado con un cuchillo ha comenzado a apuñalar indiscriminadamente a los viandantes hasta que fue abatido por agentes que acudieron rápidamente a la zona de la agresión, en la calle Monsigny.

También te puede interesar: Pistolero enmascarado dispara contra personas en París

"El agresor ha muerto", confirmó el director de gabinete de la prefectura de policía, Pierre Gaudan, que se desplazó hasta el lugar del ataque, que ha sido bloqueado por fuerzas del orden. Una de las personas atacadas falleció "a causa de sus heridas", agregó. Las dos víctimas heridas de mayor gravedad fueron trasladadas al hospital Georges Pompidou de la capital, explicó.

El ministro del Interior, Gérard Collomb, saludó la "sangre fría y capacidad de reacción" de la policía que "neutralizó" rápidamente al atacante.

Según la emisora Europe 1, el hombre, cuya identidad se desconoce, grito "Allah Akbar" (Alá es grande) en el momento de la agresión. No obstante, las fuerzas de seguridad no han confirmado hasta el momento este extremo ni han aclarado la naturaleza del ataque. Hasta el momento, la investigación está a cargo de la brigada criminal y no de la fiscalía antiterrorista de París.