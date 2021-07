Alemania analiza restricciones para los no vacunados

BERLÍN (AP) — Los políticos alemanes estaban profundamente divididos el domingo acerca de la advertencia del jefe de la cancillería federal de que podría ser necesario imponer restricciones a las personas no vacunadas si las infecciones de COVID-19 alcanzan nuevos máximos históricos en los próximos meses.

El jefe de la cancillería federal Helge Braun dijo al periódico Bild am Sonntag que no prevé otro confinamiento relacionado con el coronavirus en Alemania.

Pero señaló que a las personas no vacunadas podría impedírseles ingresar en lugares como restaurantes, cines o estadios “porque el riesgo residual es demasiado alto”.

Braun afirmó que vacunarse es importante para protegerse contra un cuadro severo de COVID-19 y porque “la gente vacunada tendrá definitivamente más libertades que la no vacunada”. Señaló que las políticas de ese tipo serán constitucionales porque “el Estado tiene la responsabilidad de proteger la salud de sus ciudadanos”.

Sus comentarios dieron pie a un debate en la política alemana sobre la posibilidad de que la vacunación sea obligatoria. El tema ha causado divisiones, incluso al interior del propio partido de la canciller Angela Merkel: la Unión Demócrata Cristiana (CDU por sus siglas en alemán).

El candidato de la CDU para reemplazar a Merkel como gobernante de Alemania, Armin Laschet, manifestó su oposición a cualquier requerimiento formal o informal de la vacuna en este momento.