Alemania manda fuerte mensaje a Rusia en caso de atacar a Ucrania

Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania mandó un contundente mensaje a Rusia tras la incertidumbre sobre si el país que lidera Vladimir Putin invadirá Ucrania, por lo que menciona espera que toda esta problemática pueda resolverse por la vía diplomática. Sin embargo, dejó claro que en caso de un altercado Moscú “pagará el precio de sus actos”.

Esta tensión se encendió a raíz de un ciberataque contra Ucrania, eso incluyendo a que las pláticas entre Rusia y Estados Unidos no han avanzado como se requiere.

Recordemos que el gobierno de Joe Biden teme un ataque a la frontera ucraniana debido a un masivo despliegue de soldados de Rusia hacia la zona mencionada.

Por ello, El homólogo de Annalena Baerbock, en Ucrania, Dmytro Kuleba manifestó su empeño por retomar las conversaciones de paz a cuatro bandas para acabar con la guerra en el este del país, bajo el nombre “Normandía” que incluya a Alemania, Francia, Ucrania y Rusia.

Glad to welcome my German counterpart @ABaerbock in Kyiv on the 30th anniversary of re-establishing diplomatic relations between Ukraine & Germany. We discussed a wide range of bilateral topics. The visit is also a timely sign of solidarity vis-a-vis Russia’s escalatory course. https://t.co/MMhLugCfGp