Amazon se disculpa por tuitear sobre orinar

ESTADOS UNIDOS.- La compañía ofreció disculpas el viernes en la noche en su blog por un tuit que envió a un legislador hace más de una semana en el que niega que sus empleados se vean obligados a orinar en botellas de plástico vacías debido a la intensidad del trabajo.

El asunto fue planteado por primera vez el 24 de marzo por el representante federal de Wisconsin, Mark Pocan, en respuesta al tuit de un ejecutivo de Amazon quien había dicho que la compañía era un lugar de trabajo progresista.

El tema se desencadeno, cuando Amazon admitió que algunos conductores repartidores quizá han tenido que orinar en botellas y se comprometió a mejorar sus condiciones laborales.

Paying workers $15/hr doesn't make you a "progressive workplace" when you union-bust & make workers urinate in water bottles. https://t.co/CnFTtTKA9q