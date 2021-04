"Amenaza a la seguridad externa"; cierran Capitolio de EU

ESTADOS UNIDOS.- El Capitolio está cerrado debido a una "amenaza a la seguridad externa". Los que están adentro pueden moverse, pero se les dice que se mantengan alejados de la ventana, y que busquen refugio si están afuera.

De acuerdo con medios locales, un helicóptero aterrizó cerca del recinto. Fox News indica que parece que un coche se estrelló contra la barrera y hay dos personas en camillas.

Jake Sherman, fundador de punchbowlnews, se encontraba cerca de unas ventas que daban vista al a lo que sucedía en el Capitolio y no dudo en subirlo a redes sociales:

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe