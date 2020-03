The Economist: ‘AMLO hace teatro en lugar de gobernar, pero los pobres le creen'

Londres.- Una vez más, el prestigiado matutino británico, The Economist, atacó al presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión por medio de un editorial titulado 'México necesita estrategias de estado, pero su presidente ofrece teatro’.

“Mientras el lema de Porfirio Díaz, dictador de 1877 a 1911, era ‘poca política y mucha administración’, la guía de AMLO parece ser casi lo opuesto”, se lee en el periódico londinense, el cual destacó la deficiencia de las estrategias del presidente, que ocasionaron que el país tuviera el peor desempeño desde 2009, y se enfocó en las que considerar las tres principales:

AMLO inherited three big problems: rampant crime, slow growth and corruption. On the first two, he is at best treading water https://t.co/jFOz4tZxWA