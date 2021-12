Análisis demuestra que no hubo fraude en las elecciones como dijo Trump

Una revisión de Associated Press de todos los casos potenciales de fraude electoral en los seis estados en disputa disputados por el expresidente Donald Trump encontró menos de 475, una cifra que no habría marcado ninguna diferencia en las elecciones presidenciales de 2020.

El demócrata Joe Biden ganó Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin y sus 79 votos en el Colegio Electoral por un total combinado de 311 mil 257 votos de los 25,5 millones de votos emitidos para presidente. Las papeletas en disputa representan solo el 0.15% de su margen de victoria en esos estados.

Los casos no podrían cuestionar el resultado incluso si todos los votos potencialmente fraudulentos fueran para Biden, lo cual no fue así, e incluso si esas papeletas se contaron realmente, lo que en la mayoría de los casos no fue así.

La revisión tampoco mostró ninguna colusión con la intención de manipular la votación. Prácticamente todos los casos se basaron en que un individuo actuara solo para emitir votos adicionales.

Los hallazgos se basan en una montaña de otras pruebas de que las elecciones no fueron manipuladas, incluida la verificación de los resultados por parte de los gobernadores republicanos.

La revisión de AP, un proceso que tomó meses y abarcó más de 300 oficinas electorales locales, es uno de los exámenes más completos de sospecha de fraude electoral en las elecciones presidenciales del año pasado. Se basa en información recopilada a nivel local, donde los funcionarios deben conciliar sus votos y dar cuenta de las discrepancias, e incluye un puñado de casos separados citados por secretarios de estado y fiscales generales estatales.

