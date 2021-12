Explosión de gas en alcantarillado en Pakistán mata a 12 personas

Una poderosa explosión de gas en el sistema de alcantarillado de una ciudad del sur de Pakistán mató el sábado al menos a 12 personas y lesionó a otras 11, informaron la policía y un funcionario de salud.

El portavoz de la policía, Sohail Jokhio, dijo que la explosión aparentemente fue causada cuando algo encendió el gas que se había acumulado en la alcantarilla debajo de un edificio bancario en el vecindario Shershah de la ciudad portuaria de Karachi.

La fuerza del estallido destruyó el edificio del banco HBL. Las imágenes de video transmitidas por las estaciones locales de televisión mostraron que toda la estructura de la sucursal de Shershah estaba dañada. El piso desapareció y había muebles inmersos en las aguas residuales acumuladas abajo. El impacto de la explosión dañó varios autos estacionados cerca y arrojó escombros a una gasolinera al otro lado del edificio.

Jokhio dijo que aún no estaba claro qué encendió el gas, pero se llamó a un equipo de expertos para investigar.

El doctor Sabir Memon, del Centro de Traumatología de Karachi, dijo que 10 personas murieron y que otras 13 resultaron heridas, al menos tres en estado crítico. Varios heridos fueron enviados a la unidad de cuidados intensivos.

