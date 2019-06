Analizan multar a padres de niños 'bully'

Agencia Reforma

Wisconsin.-Una ciudad del estado de Wisconsin en Estados Unidos contempla imponer multas a los padres de chicos que acosen a otros, después de que en las redes sociales se viralizaron notas escritas a mano que unos alumnos le enviaron a una compañera exhortándola a suicidarse.



La Comisión Legislativa de Wisconsin Rapids votó unánimemente este lunes en favor de impulsar una ordenanza en contra de la intimidación para que el Concejo Público la analice el 18 de junio, reportó el periódico Wisconsin Rapids Tribune.



En el borrador de la ordenanza se prohíbe la intimidación, el acoso y las represalias en contra de las personas que reportan tales incidentes. De acuerdo con la medida también responsabilizaría a padres y tutores por el comportamiento amenazador de niños menores de 18 años.

La multa por un primer castigo sería de 50 dólares, y con los costos adicionales aumentaría a 313 dólares, dijo la fiscal municipal Susan Schill. Pero antes de las sanciones pecuniarias los padres recibirían advertencias por escrito.

"Para prevenir el acoso se requiere un trabajo conjunto entre las escuelas, los padres y el Departamento de Policía", aseveró el jefe de la Policía de Wisconsin Rapids, Ermin Blevins.



"Si no trabajamos juntos, no podremos resolver la intimidación".



La iniciativa fue presentada por Craig Broeren, supervisor de las Escuelas Públicas de Wisconsin Rapids, luego que el acoso sufrido por una niña de séptimo grado en la ciudad se difundió ampliamente en las redes sociales.



Los padres de la menor dijeron que su hija estaba manejando bien la situación y que aparentemente ella no creía lo que sus compañeros le dijeron para agredirla.



La ordenanza se elaboró con base en otra implementada por el Departamento de Policía de Plover en el 2015.



El jefe de la Policía de Plover, Dan Ault, dijo que el Departamento no ha multado a nadie en cuatro años desde que la ordenanza fue aprobada, y ha emitido menos de una docena de advertencias escritas.

(Con informaciÛn de AP y The New York Times)