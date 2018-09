Camina 10 kilómetros diarios para ver a su esposa enferma

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Luther Younger, es veterano de la Guerra de Corea, tiene 99 años y ha estado casado por más de cuatro décadas.

Su esposa Waverlee fue diagnosticada con cáncer cerebral en 2009, tiene parálisis y se encuentra hospitalizada en la terapia intensiva del New York State Hospital.

Younger, quien vive con su hija Lutheta, recorre diariamente más de seis millas (9.6 kilómetros) en la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, para visitarla en el hospital.

El anciano fue visto por Dan Bookhard, un conductor de Uber y DJ que regresaba del aeropuerto, mientras caminaba por una autopista interestatal, cuando decidió ayudarlo, según contó a un medio local.

"Simplemente no podía entender cómo las personas podían pasarlo por alto. Estaba lloviendo, no mucho, pero lo suficiente como para tener tus limpiaparabrisas en marcha", compartió Bookhart. "Simplemente tuve que hacerlo. Tuve que parar".

