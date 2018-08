Presentan demanda contra hospital por muerte de una bebé

Agencia

FILADELFIA - Una demanda presentada por la familia de una bebé prematura tratada en el Hospital de Niños de Filadelfia, alega que ella murió después de ser uno de los 23 bebés infectados durante un brote de virus en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital en 2016, publicó vanguardia.com.

Philly.com informó el jueves que 23 bebés contrajeron infecciones después de exámenes oculares en la unidad. El informe dice que el hospital responsabilizó al brote de que el personal médico no usó guantes ni limpió el equipo adecuadamente.

También te puede interesar: ¡Cuidado! Podrías tener el VPH sin saberlo

La demanda alega que la bebé, Melanie Sanders, murió de la infección. En su respuesta a la demanda, los abogados del hospital dijeron que la supervivencia de los bebés prematuros es incierta por numerosas razones.

Una portavoz del hospital le indicó a The Associated Press el jueves que las medidas de seguridad promulgadas después del brote se están utilizando en los hospitales de todo el país. Con la información de AP y New York Post.

¿Sabes qué es el virus de Coxsackie? Puedes contraerlo en verano

La enfermedad de manos, pies y boca, causada por el virus de Coxsackie, afecta sobre todo a menores de cinco años de edad, provocándoles llagas dolorosas en la boca y salpullido.

De acuerdo a Sandra Lorena Monroy Villa, Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH), el virus esta siempre presente en el ambiente, sobre todo en verano y otoño y los síntomas suelen presentarse en forma de fiebre alta, malestar general, dolor de garganta y úlceras en la boca y extremidades.

El pico máximo de contagio se presenta a los dos años de edad y se transmite en lugares donde la convivencia es muy cercana, como en las guarderías, en donde el contagio se presenta en los primeros tres días de contacto y después aparecen los síntomas.

La especialista señaló que el virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias y aunque causa malestar general a quien lo padece, no deja secuela alguna.

Por ello, recomendó que en esta época de verano se adopten medidas básicas como:

Lavado de manos.

Utilizar cubiertos individuales.

Evitar saludar de beso.

Estornudar con el codo del antebrazo.

En tanto, explicó que el tratamiento para esta enfermedad, consiste en administrar medicamentos para controlar la fiebre y el dolor. Para las lesiones se pueden usar sustancias como el polvo coloide, además de alimentar al menor con líquidos fríos y lácteos.

Es necesario evitar la ingesta de jugos que le provoquen dolor, de esta forma la enfermedad puede desaparecer en un periodo de 5 a 8 días.

Finalmente Monroy Villa, recordó que al notar algún síntoma como fiebre, malestar y dolor de garganta, es necesario llevar al pequeño a revisión y no automedicarlo, así como notificar de la situación en los lugares donde asiste el infante.