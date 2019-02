López Obrador y Trump opinan sobre el veredicto contra 'el Chapo'

Agencias

México.- Al referirse a la reciente resolución de la justicia de Estados Unidos en contra de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador solamente expresó su respeto a los procesos legales en este país.

No obstante, también aprovechó la oportunidad para pedir a quienes toman esos caminos, “recapaciten y piensen que es un don muy preciado la libertad y que no se debe afectar a otros, no se le debe causar daño al prójimo”.

En conferencia de medios, el Presidente señaló que la sentencia de Joaquín Guzmán Loera debe servir como enseñanza para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material, no es el lujo barato, no es la fama, sino que la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo y estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo.

Por su parte, Donald Trump enfatizó que "los fiscales hicieron un trabajo increíble", sobre el veredicto emitido durante un mensaje en un evento de seguridad, donde también dijo que el capo mexicano "ahora mira una vida tras las rejas".

De acuerdo con RT, el presidente estadounidense hizo estas declaraciones unas horas después de considerar "interesante" la propuesta del senador Ted Cruz, quien planteó ayer financiar el muro fronterizo con México con los millones de dólares que Joaquín 'el Chapo' Guzmán ingresó al país con su red de narcotráfico.