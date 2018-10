El Pentágono enviará a cientos de militares a la frontera

Agencia

WASHINGTON.- El Pentágono informó este jueves que enviará “cientos” de efectivos a la frontera con México, luego de las declaraciones del presidente Donald Trump.

De acuerdo a López Dóriga, el mandatario indicó que envió a militares para proteger la frontera sur a medida que la caravana de migrantes centroamericanos avanza a través de México con rumbo a Estados Unidos.

Mediante su cuenta de Twitter, Trump afirmó: “Estoy sacando a los militares para esta Emergencia Nacional. ¡Serán detenidos!”.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!