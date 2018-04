Histórico apretón de manos une a las dos Coreas

Agencia

SEÚL, Corea del Sur.- Exactamente a las 9.30 de la mañana hora surcoreana (2.30 GMT), el líder supremo Kim Jong-un se convirtió en el primer líder de Corea del Norte en cruzar la línea de demarcación que divide la Península y pisar suelo surcoreano.

Con gesto serio, salió del pabellón Panmungak y descendió los escalones para acercarse a la línea de demarcación, la frontera entre los dos países. Al otro lado de la delgada línea de cemento le esperaba el presidente del Sur, Moon Jae-in.

