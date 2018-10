Hallan presunto artefacto explosivo en edificio de CNN

Agencia

NUEVA YORK.-La policía de la ciudad de Nueva York evacuó hace unos minutos el complejo de edificios Time Warner Center en Manhattan debido al hallazgo de un paquete sospechoso.

La cadena de noticias CNN, que tiene sus oficinas en el complejo, informó que las instalaciones fueron desalojadas.

También te puede interesar: Hallan artefacto explosivo dirigido a Obama y a los Clinton

CNN reportó que el dispositivo enviado a Time Warner Center se construyó con una tubería y cables y está siendo tratado como un explosivo.

Everyone at CNN NY being evacuated. Swarms of NYPD outside — I wasn’t allowed to grab a coat or any of my belongings — told to immediately go to staircase pic.twitter.com/rtcAoKS6y9