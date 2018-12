Apuñalan hasta la muerte a un joven por sus zapatos caros

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- Un joven fue cruelmente asesinado al parecer, para robarle sus “zapatos caros”.

De acuerdo con información de El Debate, la policía interroga a una mujer de 30 años de edad, bajo sospecha de asesinato, informan vecinos horrorizados.

La víctima, Ahsanullah Nawazai, de 20 años, había viajado a London Colney, Herts, desde su casa en Walthamstow, East London, cuando fue apuñalado en la calle.

También te puede interesar: ¿Lujo? Conoce los zapatos valuados en 17 millones de dólares

Los horrorizados pobladores dijeron que el joven fue encontrado en medio de la carretera el miércoles por la noche, antes de ser llevado al hospital donde fue declarado muerto poco después.

Afirman que fue apuñalado después que unas personas admiraran el par de zapatos caros que llevaba puestos y más tarde fue descubierto, descalzo y en un charco de sangre.

Thanks 2 @Loughton_AFC 4 observing an impeccable minute silent prayer in memory of Ahsanullah Nawazai (20). We'd like 2 thank @ESFCombination & all our fellow clubs who joined in/ tried - we r truly humbled & will pass on the show of solidarity 2 his family. #FootballFamily ⚽️💚 pic.twitter.com/7tYbnsJaip