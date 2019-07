Mujer mata a otra tras discusión en el Metro; nadie intervino (video)

Agencia

NUEVA YORK.- Lo que pudo ser una discusión en el subterráneo de Brooklyn escaló a una brutal pelea que dejó una mujer muerta y la joven atacante con una condena de homicidio.

De acuerdo a Infobae, la cámara de vigilancia capturó el momento en que Latanya Watson, de 30 años, sigue a Mia Simmons, de 20 años, luego de que tuvieran una discusión en el tren 3, posteriormente bajaron en la estación de Rutland Road-Sutter Avenue alrededor de las 21 hrs.

Visiblemente molesta Watson roció gas pimienta a Simmons cuando la tomó del cabello y comenzó a agredirla, por lo que la joven de 20 años respondió al ataque y sacó un objeto filoso de su bolso y ambas siguieron peleando.

Ante la mirada de diversas personas que no intervinieron para parar la discusión, Simmons clava en diversas ocasiones un objeto filoso (como tijeras o un cuchillo pequeño) para repeler el ataque, algunas de las estocadas dieron en su cuello desangrándola fatalmente.

Aunque fue llevada a un hospital cercano, Watson de 30 años, fue declarada muerta poco tiempo después debido a la gravedad de sus heridas.

"Ella fue a la escuela, se graduó, tenía un trabajo, fue a trabajar, tenía un hijo de 12 años", dijo el padre de Latanya, Frank Watson. "Esta es una situación desafortunada, y aún no lo he entendido".

