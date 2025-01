Asesores de Trump desatan su ira contra Musk críticas a ‘Stargate’

Elon Musk desató una tormenta política al criticar públicamente el proyecto ‘Stargate’, una ambiciosa iniciativa de inteligencia artificial valorada en 500 mil millones de dólares y respaldada por la administración de Donald Trump.

Según un funcionario de la Casa Blanca, el magnate tecnológico "excedió ampliamente sus límites", lo que generó enojo entre los asesores presidenciales y preocupación entre los aliados republicanos.

Stargate, anunciado el martes por Trump, busca construir una infraestructura masiva de centros de datos y fuentes de energía para posicionar a Estados Unidos como líder global en IA.

Trump aides ‘furious’ with Elon Musk for trashing $500B AI project: ‘He gives zero f–ks’ https://t.co/9AGkZEZh5k pic.twitter.com/V1xWyNZTa1