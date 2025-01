Musk lanza dura crítica a Sam Altman por proyecto de IA ‘Stargate’

Elon Musk ha lanzado una dura crítica hacia Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, tras la reciente aparición de Altman en la Casa Blanca para presentar ‘Stargate’, un ambicioso proyecto de infraestructura de inteligencia artificial valorado en 500 mil millones de dólares.

Acompañado por Larry Ellison, presidente ejecutivo de Oracle, y Masayoshi Son, CEO de SoftBank, Altman planteó la creación de una empresa conjunta para construir avanzados centros de datos en Texas; estos centros están destinados a impulsar sistemas de inteligencia artificial (IA) de última generación.

El presidente Donald Trump calificó la propuesta, que incluye una inversión inicial de 100 mil millones de dólares con potencial de quintuplicarse, como una “declaración contundente de confianza en el potencial de Estados Unidos”.

Announcing the Stargate Project, a $500 billion AI infrastructure investment in the US, Sam Altman and President Trump say this is about building AGI, with one of the most important applications being the cure of diseases at an unprecedented rate pic.twitter.com/vpLSO9WlUs