Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación: Maduro a Ramos

MIAMI, Estados Unidos.-No hay un minuto libre de tensión en la entrevista con Nicolás Maduro realizada por el periodista Jorge Ramos en febrero, que el régimen de Venezuela logró censurar hasta hoy.

De acuerdo con información Univision Noticias, la cadena obtuvo el video íntegro de los 17 minutos de preguntas y respuestas que intercambiaron Ramos y el líder del chavismo, antes de que Maduro diera la orden de detener la entrevista, confiscar el material grabado y deportar de Venezuela a Ramos y al equipo de periodistas que lo acompañaban.

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, dijo Nicolás Maduro a Jorge Ramos cuando el periodista le entregó una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que las organizaciones no gubernamentales contabilizan en Venezuela.

Y esta fue solo una entre media docena de amenazas e insultos que Maduro lanzó contra Ramos como respuesta a sus interrogantes sobre la actual crisis humanitaria y política de Venezuela, que ha provocado el exilio de más de 3.5 millones de sus ciudadanos y la muerte y la prisión de centenares.

El tono de la conversación incomodó a Maduro desde la primera pregunta: “Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Parlamento) usted es un dictador”, le dijo Ramos. Y a partir de entonces, el mandatario ya no logra sostener la mirada por más de unos segundos sobre su interlocutor.

El líder chavista contestó a la pregunta agitando una copia en miniatura de la Constitución venezolana: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.

De seguidas, Maduro se rehúsa a confrontar el cúmulo de razones por las cuales el Parlamento venezolano y más de 50 gobiernos del mundo dejaron de reconocerlo este año como el legítimo presidente de la República: las denuncias de fraude consignadas por la oposición tras los comicios presidenciales de abril de 2013; el desconocimiento del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo en 2015; y el adelanto de comicios presidenciales en 2018, sin la participación de la oposición y sin observación internacional, que resultaron en la reelección del chavismo por seis años más.

Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti

“Tienes que ser un poco más equilibrado”, instruye Maduro a Ramos y luego le dice: “Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy anti revolucionario. No eres solo un periodista, Jorge”.

Ramos utiliza con Maduro el mismo estilo incisivo con el que suele conducir sus entrevistas a políticos y otras figuras de poder, su marca personal en décadas de carrera. Maduro dijo saber a qué se enfrentaba: “He aceptado tu entrevista porque sabía que iba a ser así”, le dice, pero luego no queda conforme con su desempeño y opta por censurar la conversación entera.

“Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para mí ni para ti, ¿oíste? Yo creo que es mejor suspenderla, ¿oíste? Te agradezco todo, hasta luego”, le dice Nicolás Maduro a Ramos cuando este intenta mostrarle en su iPad un video captado días antes en las calles de Caracas, donde se ve a niños y a adultos alimentarse directamente de un camión de basura.

Y hasta allí llegó la conversación, hasta el minuto 17:35. Luego Maduro se levantó de su silla y ordenó detener temporalmente a los periodistas y apropiarse del material que habían grabado hasta ese momento.

Mira el momento en que Nicolás Maduro amenaza a Jorge Ramos