Astronauta de la NASA revela que vio una criatura 'alienígena'

ESTADOS UNIDOS.- Leland Melvin, conocido astronauta de la NASA, confesó a través de sus redes sociales que fue testigo de un ser parecido a un alienígena.

Fue durante una de sus tantas misiones a bordo del transbordador espacial, en donde según él, vio a la extraña criatura, informa el portal La República.

La revelación la hizo en su cuenta de Twitter, donde Scott C, Waring (quien dirige el sitio UFO Sightings Daily), le preguntó al astronauta si ha vivido algún extraño episodio en el espacio.

"¿Cuál es su punto de vista sobre la existencia de la vida alienígena inteligente que vive en nuestro sistema solar? ¿Has visto alguna vez un OVNI?", cuestionó.

Si bien respondió con una negativa, Melvin confirmó que en una ocasión “pensó haber visto algo de apariencia orgánica y alienígena flotando fuera del compartimiento de carga”.

Además, el astronauta aseguró que después del extraño hecho, junto a su compañero Randy Bresnik, se pusieron en comunicación la basa de la NASA en la Tierra.

Según los ufólogos, esta no sería la primera vez que la NASA ocultaría evidencia sobre la existencia de extraterrestres. En marzo se reportó que es astromóvil conocido como Curiosity, quitó las huellas fósiles que fueron supuestamente hechas por una criatura en Marte.

