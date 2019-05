Explosión contra autobús turístico deja 14 personas heridas

Agencia

EGIPTO.- Alrededor de 14 personas resultaron heridas este domingo a causa de una explosión en un autobús turístico registrada cerca del nuevo Gran Museo Egipcio, en las inmediaciones de las pirámides de Guiza, informa el diario local Al Ahram.

De acuerdo a RT, según las primeras informaciones, se activó un artefacto explosivo colocado en una carretera cuando el autobús con 25 turistas de Sudáfrica a bordo pasó cerca. La explosión rompió las ventanas del vehículo, cuyo interior se cubrió de cristales rotos, y también afectó a un auto cercano, hiriendo a cuatro egipcios que se encontraban dentro.

Según fuentes del lugar la mayoría de los afectados fueron turistas extranjeros.

