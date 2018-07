¡Entérate! Sujeto ataca a un niño de tres años con ácido

Agencia

REINO UNIDO.- Un niño de 3 años sufrió quemaduras graves al ser atacado con ácido en Gran Bretaña, informaron autoridades. El suceso ocurrió el sábado en una tienda en Worcester, informó el jefe policial Mark Travis.

Un hombre de 39 años fue arrestado, sospechoso de estar involucrado en la agresión. Otros tres están siendo buscados y la policía difundió fotos de ellos, pidiéndole al público que comparta cualquier información que tenga sobre el asunto.

"En este momento consideramos que este fue un ataque intencional... Este incidente por supuesto asombrará a la comunidad local, y queremos prometerles que estamos realizando una investigación exhaustiva”, dijo Travis.

“Esta incidente ha asombrado a la comunidad”, ha asegurado el jefe policial de West Mercia, Mark Travis. El sospechoso, de 39 años, ha sido arrestado, y las autoridades buscan ahora a otros tres individuos.

El niño, cuya identidad no ha sido desvelada, fue hospitalizado pero ya ha sido dado de alta, según ha informado la radiotelevisión británica.

Do you recognise these men? We'd like to speak to them after a 3-year-old was injured in a suspected acid attack in Worcester. @CSuptMarkTravis said: "The incident will shock the community. We're carrying out an enquiries to identify those responsible."https://t.co/GfnQAhaIFp pic.twitter.com/CgxvOvekFX

— West Mercia Police (@WMerciaPolice) 22 de julio de 2018

Con información del portal de noticias Milenio.