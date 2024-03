Atentado en Rusia: se declaran culpables 3 de los 4 sospechosos

Tres de los 4 sospechosos acusados del atentado en Moscú que dejó más de 130 muertos admitieron ser culpables del ataque ante un tribunal de distrito de Moscú este domingo por la noche, hora de Rusia.

Había una fuerte presencia policial alrededor del tribunal, que se espera que determine restricciones previas al juicio para los sospechosos de abrir fuego contra una multitud de asistentes al concierto en el Ayuntamiento de Crocus de la capital rusa.

Uno de los sospechosos fue conducido con los ojos vendados a la sala del tribunal. Le quitaron la venda y se le veía un ojo morado.

El ataque del viernes, reivindicado por un afiliado del grupo extremista Estado Islámico, es el más mortífero en suelo ruso en años.

Las autoridades arrestaron a cuatro presuntos atacantes el sábado, y siete más fueron detenidos bajo sospecha de estar involucrados, dijo el presidente ruso Vladímir Putin en un discurso nocturno a la nación el sábado.

JUST IN: 🇷🇺 Russia formally charges first suspect from the attack in Moscow with committing a terrorist act. pic.twitter.com/WEIxYxUlc9