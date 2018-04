Atropello masivo: camión embiste a una multitud en Alemania

Agencia

ALEMANIA.- Un vehículo ha atropellado este sábado a numerosas personas en el centro turístico de la ciudad alemana de Münster, en la región de Renania del Norte-Westfalia, en el noroeste del país, según informan los medios alemanes. Según estas mismas fuentes, un vehículo se habría precipitado contra las terrazas del área más turística de la ciudad, esto indica el portal de noticias Vanguardia en su sitio web.

La policía ha confirmado la existencia de víctimas mortales y numerosos heridos. Las autoridades locales también han pedido que se despeje la zona para permitir las tareas policiales y de los servicios sanitarios. Según una información del semanario Der Spiegel, el conductor del vehículo se habría disparado a sí mismo.

Picture from #Munster - where a small van has driven into a crowd of people. AFP reporting "several dead". pic.twitter.com/E2sFZgt3UD