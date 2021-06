Aterrador caso ‘Caroline Crouch’; asesina a su esposa y finge un asalto

GRECIA.- El pasado viernes un piloto de helicóptero griego fue acusado de homicidio después de que admitiera haber matado a su esposa a principios de mayo.

Antes de su confesión, durante más de un mes sostuvo que su cónyuge había sido asesinada durante un violento robo en su casa en Glyka Nera, en las afueras de Atenas, e incluso apareció en la televisión nacional para contar su 'versión' de lo ocurrido el día del crimen, informan medios locales.

Una británica de 20 años que creció en Grecia, fue encontrada asesinada en el dormitorio de su casa el pasado 11 de mayo luego que su esposo, Babis Anagnostopoulos, de 33 años, llamara a la Policía.

El hombre señaló a los agentes que Crouch había sido estrangulada por unos ladrones extranjeros que irrumpieron en su propiedad, ataron a la pareja y amenazaron con matar a su bebé, tras lo cual huyeron con 15 mil euros en efectivo (unos 18 mil dólares).

"No lo puedo describir. Espero que esto no le pase a nadie más", dijo posteriormente Anagnostopoulos en la televisión nacional, agregando que "rogó" a los ladrones que no hicieran daño a su familia, recoge el canal Sky News.