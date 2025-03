Autopartes con T-MEC seguirán libres de aranceles en EE.UU.

Las autopartes importadas que cumplan con las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no enfrentarán nuevos aranceles, al menos por ahora, informó la Casa Blanca.

El subsecretario de prensa principal, Harrison Fields, declaró en X que estos productos seguirán sin gravamen hasta que el Secretario de Comercio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) definan un proceso para gravar los componentes sin origen estadounidense.

En 2024, EE.UU. importó autopartes por 192,397 millones de dólares, con México como su principal proveedor con envíos de 82,456 millones, un 3% más que en 2023.

🚨Today, President Donald J. Trump signed a proclamation invoking Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962 to impose a 25% tariff on imports of automobiles and certain automobile parts, addressing a critical threat to U.S. national security.



The 25% tariff will be applied…