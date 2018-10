Avioneta aplasta a tres personas, entre ellas un menor

Agencia

FULDA, Alemania.- Al menos tres personas murieron ayer domingo luego de que un avión pequeño Cessna se estrellara contra una multitud en el estado de Hesse, en el oeste de Alemania, indicaron los medios locales.

De acuerdo con información de La Vanguardia e Infobae, habría también al menos ocho heridos en el incidente que ocurrió a alrededor de las 15:45 horas (1345 GMT) cerca de la ciudad de Fulda, indicó la policía.

Al parecer el Cessna golpeó a un grupo de personas durante una mala maniobra de aterrizaje en una pista ubicada en la montaña Wasserkuppe, a 950 metros sobre el nivel del mar, según indicó el portal local Osthessen.

