Ayuda a los niños que no tienen familia: Papa Francisco aboga por adopción

El papa Francisco pidió el miércoles que se simplifiquen los procesos de adopción e instó a las parejas a tener más hijos durante su primera audiencia general del año, que incluyó novedades entre sus participantes que enfatizan su llamado a una Iglesia católica menos clericalizada.

San José, tú que has amado a Jesús con amor de padre, protege a los muchos niños que no tienen familia y desean un papá y una mamá. Sostén a los cónyuges que no consiguen tener hijos, ayúdalos a descubrir un proyecto más grande. #AudienciaGeneral