Confirman 17 muertos tras tiroteo en secundaria de Florida

ESTADOS UNIDOS.- Un tiroteo se reportó la tarde de hoy en una escuela secundaria de Florida.

Las autoridades llegaron al lugar, acordonaron la zona y piden a todos los residentes del área que no se acerquen. El atacante permanece activo y no se sabe exactamente cuál es la gravedad del episodio.

Hasta las 17 horas, hora del centro de México, el número de muertos confirmados es de 17, de acuerdo con CNN Noticias.

BREAKING: several students being treated after shooting at high school in Parkland, FL. @7News pic.twitter.com/lKhZZ8LYk1