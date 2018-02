Tiroteo en residencia de ancianos deja un muerto

Agencia

GEORGIA, Estados Unidos.- El forense del condado de Richmond, Mark Bowen, confirmó que una persona murió luego de un tiroteo en la residencia de ancianos Georgia War Veterans Nursing Home en Augusta.

Locust Grove Elementary on lockdown due to this shooting. 3 officers shot, 1 suspect dead in Locust Grove, sheriff says: https://t.co/Ym4oqxjmim FOLLOW @CraigLucie @tomreganWSB @DaveHWSB @TyishaWSB for the LATEST. pic.twitter.com/MbfOXj5S6Z

De acuerdo con información del portal de noticias Vanguardia, Augusta University confirmó que el suceso se produjo esta mañana en la Georgia War Veterans Nursing Home.

El asilo tiene capacidad para 192 personas y se encuentra al lado de la Augusta University, en la ciudad de Augusta, al este de Atlanta.

UPDATE: It appears that this is a domestic violence targeted attack. Multiple police agencies are responding. We are no longer treating this as an active shooter incident. Expect a heightened police presence in the area. There is no longer a need to shelter in place.